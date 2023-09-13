



“Никак не связано с Россией”: Армения полностью ратифицирует Римский устав

Армения полностью ратифицирует Римский устав Международного уголовного суда. Об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Арменпресс.



“Правительство направило Римский устав в Национальное Собрание, и в соответствии с моей позицией и позицией нашей фракции оно будет полностью ратифицировано. Это никак не связано с отношениями Армения-Россия, это касается вопросов безопасности Армении”, – сказал Пашинян.



Ранее Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции обязательства, предусмотренные Римским уставом Международного уголовного суда, подписанным 17 июля 1998 года.

