



Нигерия пригрозила хунте Нигера из-за состояния свергнутого президента

Президент Нигерии Бола Тинубу сделал предупреждение хунте Нигера относительно состояния здоровья свернутого президента Мохамеда Базума, которого по-прежнему удерживают без продовольствия во дворце.



"Любое дальнейшее ухудшение состояния здоровья президента Базума приведет к серьезным последствиям", - предупредил он.



По словам Тинубу, условия содержания Базума под стражей после военного переворота продолжают ухудшаться.



Ранее стало известно, что президентском дворце, где кроме президента находится его семья, заканчивается еда. Более того, здание отключили от водопровода и электричества.