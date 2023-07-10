



Нетаниягу теряет очки в борьбе с Ганцем – опрос

В опросе “Кан” о том, кто лучше всего подходит на пост премьер-министра, Нетаниягу потерял 5% с момента проведения последнего опроса, а Ганц набрал скромные 2%.



На вопрос, кто лучше подходит на пост премьер-министра 43% респондентов отдали предпочтение Бени Ганцу, и всего 35% – Биньямину Нетаниягу. Не определись в этом вопросе 22% опрошенных израильтян.



На вопрос о поддержке ограничений на применение судьями "оснований разумности" отрицательно ответили 43%, а высказались "за” – 31%. При этом поддерживают это решение 60% людей проголосовавших за коалиционные партии, и лишь 13% тех, кто голосовал за оппозицию.



По мнению 36 % респондентов полиция должна действовать более жестко против блокировщиков дорог. При этом 70% из тех, кто поддерживают коалиционные партии. Одобрили действия полиции 25%. И еще столько же считают, что полиция слишком жестко с ними расправилась, при этом 40% из них голосовали за оппозиционные партии.



Начальник полиции Тель-Авива Ами Эшед обвинил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в увольнении его по политическим мотивам. 43% респондентов убеждены, что прав Эшед. Среди них 71% –люди, проголосовавшие за оппозиционные партии и 16% – за коалицию.



Бен-Гвира поддержали 24%. Из них ровно половина, проголосовавших за коалиционные партии и всего 7% тех, кто проголосовал за оппозицию. Треть – 33% – не стали отвечать на этот вопрос.