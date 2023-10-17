



Нетаниягу - Шольцу: таких зверств не было со времен Холокоста

Вечером, 17 октября, в Израиль с визитом солидарности прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.



По прибытии он отправился на встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаниягу.



"Мой визит в Израиль – это визит к друзьям. Германия твердо стоит на стороне Израиля. После этого я отправлюсь в Египет, чтобы встретиться с президентом Ас-Сиси. Речь идет о защите гражданского населения в Газе и предотвращении распространения войны", - сказал Шольц.



Немецкий канцлер получит от Нетаниягу информацию о ситуации, а также обсудит с главой правительства пути того, как предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. В Египет он отбудет вечером.



Во время встречи с Шольцем Нетаниягу сказал, что таких зверств, какие устроил ХАМАС, не было со времен Холокоста.



"ХАМАС – это новые нацисты, они хуже ИГИЛ. Точно так же, как мир мобилизовался для ликвидации ДАИШ, он должен уничтожить ХАМАС - зло, истоки которого находятся в Иране", - сказал Нетаниягу.