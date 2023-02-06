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Нетаниягу посоветовал Герцогу говорить о правовой реформе с Левиным
06.02.2023 17:33 Алина Груднева

Нетаниягу посоветовал Герцогу говорить о правовой реформе с Левиным

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой прекратить попытки осуществить план правовой реформы.

Выступая перед фракцией "Ликуд" на закрытой части встречи, глава израильского правительства сообщил, что сказал Герцогу поговорить на эту тему с министром юстиции Яривом Левиным.

По словам Нетаниягу, именно Левин подготовил и продвигает закон по пересмотру правовой системы.

Критики и сам Герцог считают, что реформа в итоге подорвет демократию, а ее сторонники, наоборот, заверяют, что она восстановит баланс между ветвями власти.

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