



Нетаниягу посоветовал Герцогу говорить о правовой реформе с Левиным

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой прекратить попытки осуществить план правовой реформы.



Выступая перед фракцией "Ликуд" на закрытой части встречи, глава израильского правительства сообщил, что сказал Герцогу поговорить на эту тему с министром юстиции Яривом Левиным.



По словам Нетаниягу, именно Левин подготовил и продвигает закон по пересмотру правовой системы.



Критики и сам Герцог считают, что реформа в итоге подорвет демократию, а ее сторонники, наоборот, заверяют, что она восстановит баланс между ветвями власти.