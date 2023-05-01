



Нетаниягу – оппозиции о переговорах: Я был бы рад услышать, с чем вы согласны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу настаивает на своей приверженности достижению широкого согласия по судебной реформе и обвиняет оппозицию в срыве текущих переговоров, которые ведутся при посредничестве президента Ицхака Герцога.



“Вы говорите только о диалоге, а в разговорах говорите: “Нет, нет, нет, нет”. Я был бы рад услышать, с чем вы согласны”, — заявил он во время заседания Кнессета.



“Я призываю вас выслушать, одуматься, наметить новый курс и вступить с нами в настоящие переговоры, чтобы попытаться достичь договоренностей”, - добавил Нетаниягу.

