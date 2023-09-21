



Нетаниягу: ООН должна осудить палестинский террор



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал Организацию Объединенных Наций "осудить иранскую подрывную деятельность и палестинский терроризм против невинных гражданских лиц, а также воздержаться от необоснованной критики Израиля" в ходе встречи с генеральным секретарем Антониу Гутерришем в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в среду.



Нетаниягу попросил Гутерриша помочь изменить отношение институтов ООН к государству Израиль, заявив, что "нельзя допустить, чтобы в то время, как в мире и на Ближнем Востоке происходят серьезные перемены к лучшему, ООН оставалась незатронутой и сохраняла враждебность к Израилю".



Гутерриш осудил насилие, "включая акты террора", говорится в сообщении его канцелярии, и отметил, что "операции по обеспечению безопасности должны проводиться в полном соответствии" с нормами международного права.



В июле Гутерриш заявил, что Израиль "очевидно" применил чрезмерную силу во время контртеррористической операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Это обвинение стало случаем прямого осуждения Израиля со стороны генерального секретаря и вызвало открытый спор между главой ООН и послом Израиля в этой всемирной организации Гиладом Эрданом.



Нетаниягу и Гутерриш встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время ежегодного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Нетаниягу выступит на Генеральной Ассамблее в пятницу утром.