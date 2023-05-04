



Нетаниягу нейтрализовал решение Бен-Гвира по палестинским заключенным



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу двуличии.



Бен-Гвир утверждает, что тот отправил ему смс-сообщение о своем решении заблокировать использование сотовых телефонов для палестинских заключенных, но теперь выясняется, что за его спиной Нетаниягу обратился к начальнику ШАБАС Кэти Перри. Премьер якобы попросил не выполнять это решение министра.



В Министерстве национальной безопасности хотели обсудить вопрос о блокировании камер двух отделений в тюрьме Офер, но из-за подготовки к месяцу Рамадан и опасений, что это накалит обстановку среди палестинцев в период напряженности в сфере безопасности, обсуждение этого вопроса было отложено.

