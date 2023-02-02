



Нетаниягу: "Мы продолжим расширять круг мира"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал расширять и углублять круг мира с другими странами.



Такое заявление он сделал перед вылетом во Францию, сообщили в канцелярии премьер-министра.



"После многих лет тайных контактов и моего исторического визита в Чад наступил ещё один исторический день: сегодня мы вместе с президентом Чада открыли посольство Чада в Израиле. Мы продолжим расширять и углублять круг мира с другими странами, ближними и дальними", - заявил глава правительства.



Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.