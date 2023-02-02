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Нетаниягу: "Мы продолжим расширять круг мира"
02.02.2023 17:07 Ольга Белозерова

Нетаниягу: "Мы продолжим расширять круг мира"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал расширять и углублять круг мира с другими странами.

Такое заявление он сделал перед вылетом во Францию, сообщили в канцелярии премьер-министра.

"После многих лет тайных контактов и моего исторического визита в Чад наступил ещё один исторический день: сегодня мы вместе с президентом Чада открыли посольство Чада в Израиле. Мы продолжим расширять и углублять круг мира с другими странами, ближними и дальними", - заявил глава правительства.

Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.

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