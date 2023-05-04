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Нетаниягу: Израиль уничтожил 100 террористов за последние месяцы
04.05.2023 19:33 Ирина Демьянова

Нетаниягу: Израиль уничтожил 100 террористов за последние месяцы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что операция, проведенная ранее сегодня, в ходе которой были убиты лица, предположительно ответственные за смерть Люси, Рины и Майи Ди, должна стать четким сигналом.

“Здесь есть сообщение, которое необходимо понять: за последние несколько месяцев мы ликвидировали 110 убийц, включая арестованных”, — сказал Нетаниягу в комментариях из оперативного штаба ШАБАК, откуда проводилась утренняя операция.

“Наше послание убийцам, тем, кто пытается причинить нам вред или уже причинил нам вред, звучит так: мы доберемся до вас, — добавляет он. — Ты можешь спрятаться, ты можешь попытаться спрятаться — но это не поможет. Длинная рука Государства Израиль дотянется до вас“.
 

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