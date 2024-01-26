



Неодобрение президента Ю.Кореи растет из-за скандала с сумкой Dior первой леди

Рейтинг неодобрения президента Южной Кореи Юн Сук Ёля достиг самого высокого уровня за последние девять месяцев в ходе крупного опроса на фоне обострения вопросов о том, что первая леди неподобающим образом получила дизайнерскую сумку.



Уровень неодобрения Юна вырос до 63% с 58% в еженедельном опросе Gallup Korea, опубликованном в пятницу, 26 января. Опросная группа назвала "проблему" вокруг первой леди одной из причин роста показателя.



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Инцидент бросил тень на президента, поскольку его консервативная Партия народной власти пытается получить контроль над парламентом на выборах в апреле.



Юн до сих пор не высказался публично по поводу опубликованного видео, на котором, как оказалось, его жена Ким Кеон Хи получила сумку Christian Dior стоимостью около 2200 долларов от корейско-американского пастора в сентябре 2022 года. Видео было снято скрытой камерой и опубликовано на YouTube-канале либеральной политической группы, сообщает Yonhap News.

