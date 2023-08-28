



Не отказывайтесь от наследия великой России: Папа пообщался с русской молодежью

Папа Римский Франциск II 25 августа во время телемоста с российской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал "никогда не отказываться от наследия". Об этом сообщается на сайте римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве.



В завершении встречи папу спросили об его отношении к России.



“Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – величественной, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия” , – ответил он и призвал “шагать с этим вперед”.



Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что именно такой “империалистической пропагандой”, “духовными скрепами” и “потребностью” в спасении “великой матушки России” Кремль оправдывает уничтожение тысяч украинских граждан и городов и сел.



“Очень обидно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности россии, сознательно или бессознательно звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства” , – сказал дипломат.