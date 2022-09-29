



НАТО о возможности ядерного удара РФ по Украине: будет реакция

НАТО отреагирует на любую атаку на критическую инфраструктуру.

Об этом сказано в официальном заявлении Североатлантического Альянса.

Ранее сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм сообщил, что ядерный удар РФ по Украине будет расцениваться как атака на страны НАТО.

"Если Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом", — подчеркнул Грэм.

Аналогичным образом сегодня высказался министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он не исключил участия сил НАТО в боевых действиях в Украине, если Россия применит ядерное оружие.