



На Западе бьют тревогу из-за продвижения ядерной программы Ирана

Американские и европейские дипломаты бьют тревогу из-за продвижения ядерной программы Ирана и стремления Тегерана сократить сотрудничество с МАГАТЭ.



Об этом сообщает газета The Guardian.



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Ранее западные державы не смогли принять ряд резолюций, осуждающих Иран за продвижение ядерной программы. Это объяснялось желанием избежать эскалации. В связи с этим дипломаты предупредили об угрозе, исходящей от Ирана.



Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что Тегеран увеличивает производство обогащенного до оружейного уровня урана. Обеспокоенность западных дипломатов усиливается из-за возможности возвращения к власти Дональда Трампа.