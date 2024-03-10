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На Западе бьют тревогу из-за продвижения ядерной программы Ирана
10.03.2024 12:03 Алина Груднева

На Западе бьют тревогу из-за продвижения ядерной программы Ирана

Американские и европейские дипломаты бьют тревогу из-за продвижения ядерной программы Ирана и стремления Тегерана сократить сотрудничество с МАГАТЭ.

Об этом сообщает газета The Guardian.

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Ранее западные державы не смогли принять ряд резолюций, осуждающих Иран за продвижение ядерной программы. Это объяснялось желанием избежать эскалации. В связи с этим дипломаты предупредили об угрозе, исходящей от Ирана.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что Тегеран увеличивает производство обогащенного до оружейного уровня урана. Обеспокоенность западных дипломатов усиливается из-за возможности возвращения к власти Дональда Трампа.

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