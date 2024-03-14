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На Кипре загружают второе судно с помощью для Газы
14.03.2024 12:57 Алина Груднева

На Кипре загружают второе судно с помощью для Газы

На Кипре начали загружать второе судно с гуманитарной помощью для Газы.

Об этом сообщила благотворительная организация World Central Kitchen, которая занимается организацией этой миссии.

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Первое судно уже приближается к побережью Газы. По данным WCK, второе судно сейчас находится в порту Ларнаки. На него погрузили 300 тонн продовольственной помощи.

Проверка груза завершится к концу сегодняшнего дня, 14 марта.


 

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