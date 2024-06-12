



Мусульманская ассоциация запрещена в Нижней Саксонии

В Нижней Саксонии, Германия, запрещена деятельность ассоциации "Немецкоязычная мусульманская община".



По данным издания Tagesschau, в организации была проведена серия обысков, поскольку мусульманскую ассоциацию считают центром исламизма.



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Оперативная деятельность осуществлена 12 июня в восьми зданиях в Берлине и Брауншвейге.



"Ассоциации запрещена любая деятельность ее текущими членами или деятельность третьих сторон в интересах запрещенной организации", – сообщили в МВД Нижней Саксонии.