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Мусульманская ассоциация запрещена в Нижней Саксонии
12.06.2024 15:52 Алина Груднева

Мусульманская ассоциация запрещена в Нижней Саксонии

В Нижней Саксонии, Германия, запрещена деятельность ассоциации "Немецкоязычная мусульманская община".

По данным издания Tagesschau, в организации была проведена серия обысков, поскольку мусульманскую ассоциацию считают центром исламизма.

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Оперативная деятельность осуществлена 12 июня в восьми зданиях в Берлине и Брауншвейге.

"Ассоциации запрещена любая деятельность ее текущими членами или деятельность третьих сторон в интересах запрещенной организации", – сообщили в МВД Нижней Саксонии.

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