Молдова обвинила Приднестровье в провокациях
В непризнанном Приднестровье сообщили об атаке дрона на воинскую часть, однако премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает это провокацией.
Его заявление процитировал молдовский портал Newsmaker.
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"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", - сказал Речан.
По его словам, подобные провокации в Приднестровье поддерживаются Россией.