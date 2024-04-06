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Молдова обвинила Приднестровье в провокациях
06.04.2024 21:30 Алина Груднева

Молдова обвинила Приднестровье в провокациях

В непризнанном Приднестровье сообщили об атаке дрона на воинскую часть, однако премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает это провокацией.

Его заявление процитировал молдовский портал Newsmaker.

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"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", - сказал Речан.

По его словам, подобные провокации в Приднестровье поддерживаются Россией.

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