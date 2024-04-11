



"Мирный план" Турции – это только о желании продолжить войну, – Офис Зеленского

11 апреля в ряде СМИ появилась информация о существовании нового проекта "Мирного плана", который якобы заморозит войну между РФ и Украиной. Источники утверждают, что продвигается он при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.



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В Офисе Президента Украины отреагировали якобы на новое предложение Турции о "мирном плане" так: "Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предполагающих "не/проигрыш РФ".



Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.



Он напомнил, что у Украины существует только безусловная "Формула мира", предложенная президентом Владимиром Зеленским. Она основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций



"Все остальное – это только о желании... продолжить войну из-за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима...", – резюмировал Михаил Подоляк.