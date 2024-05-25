



Министр обороны Испании назвала действия Израиля в Газе "настоящим геноцидом"

Министр обороны Испании заявила, что война между Израилем и ХАМАСом в Газе является "настоящим геноцидом".



Агентство Reuters не смогло связаться с израильскими официальными лицами для получения комментариев в субботу.



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Израиль решительно отверг обвинения, выдвинутые против него ЮАР в Международном суде (ICJ), в том, что он совершает геноцид против палестинцев, заявив, что его наступление направлено против террористической группировки ХАМАС, которая устроила жестокую резню в южных общинах 7 октября.



Высказывание министра обороны Испании Маргариты Роблес в интервью государственному телевидению TVE перекликается с комментарием заместителя премьер-министра Испании Иоланды Диас, которая ранее на этой неделе также назвала войну Израиля и ХАМАС геноцидом.

