



Министр энергетики заявил, что “тьма протестующих” оплевала его в Тель-Авиве

Министр энергетики Исраэль Кац из правящей партии “Ликуд” обвинил протестующих против правительственной реформы судебной системы в том, что они оплевали его на мероприятии в воскресенье, 11 июня, в Тель-Авиве.



Протестующие встретили Каца на мероприятии, посвященном 100-летию с момента, как уличные фонари Тель-Авива впервые были подключены к электричеству. На видео, распространенном в соцсетях видно, как группа демонстрантов трубит в рожки и размахивает израильскими флагами, пока Кац выступает на сцене.



Некоторые протестующие продолжали демонстрацию, когда Кац ушел, выкрикивая “позор”, когда его провожали к ожидающей машине.



В своем твите Кац написал, что говорил перед “тьмой протестующих, которые кричали и ругались, а еще и плевались”.



“Меня не остановит насилие, маскирующееся под демократию. Я буду продолжать строить страну в соответствии со своим путем и видением”, – добавил он.

Позже сторонники правительства разместили в социальных сетях фотографию, на которой видно несколько белых полос на спине куртки Каца, которые, по их словам, были слюной.



תמונה מעכשיו, חליפתו של השר ישראל כ"ץ התמלאה ברוק של מפגיני שמאל עדינים וענוגים שירקו עליו בצאתו מכנס בתל אביב תוך צרחות "חזיר" "שמן" "חבר של פוטין", אם לא הייתי רואה בעיני, לא הייתי מאמין pic.twitter.com/RMbyXHIKz0 — אבי רבינא Avi Ravina (@AviRabina) June 11, 2023

Министр обороны Йоав Галант, также член правящей партии “Ликуд”, осудил поведение протестующих.“Насилие любого типа запрещено и требует строгого контроля со стороны правоохранительных органов”, – написал Галант в Twitter.Также в воскресенье, 11 июня, противники далеко идущих предложений по реформированию судебной системы собрались возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии, где недавно было проведено несколько других акций протеста.Протестующие призвали Нетаниягу “слезть с дерева” и уволить министра юстиции Ярива Левина, одного из ведущих сторонников судебной реформы.“Биби должен решить сейчас: либо полное откладывание диктаторского законодательства, которое сохранит Израиль еврейским и демократическим, либо Ярив Левин. В цивилизованной стране об этом даже не могло быть и речи”, – говорится в заявлении представителя резервистской протестной группы “Братья по оружию”.