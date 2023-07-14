Министр энергетики: отказы пилотов-резервистов приближают нас к войне
Министр энергетики Исраэль Кац резко осудил пилотов-резервистов за их угрозы отказаться от службы из-за правовой реформы.
По его словам, такие отказы играют на руку врагам Государства Израиль.
Кац считает, что это дает генсеку "Хизбаллы" Хасану Насралле повод считать, что в случае нападения на Израиль, террористы не получат должного сопротивления.
"Это серьезный поступок, который приближает опасность войны", - предупредил Кац.
Ранее пилоты-резервисты начали информировать своих командиров о том, что на следующей неделе не явятся на тренировки.