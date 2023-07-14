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Министр энергетики: отказы пилотов-резервистов приближают нас к войне
14.07.2023 14:10 Алина Груднева

Министр энергетики: отказы пилотов-резервистов приближают нас к войне

Министр энергетики Исраэль Кац резко осудил пилотов-резервистов за их угрозы отказаться от службы из-за правовой реформы.

По его словам, такие отказы играют на руку врагам Государства Израиль.

Кац считает, что это дает генсеку "Хизбаллы" Хасану Насралле повод считать, что в случае нападения на Израиль, террористы не получат должного сопротивления.

"Это серьезный поступок, который приближает опасность войны", - предупредил Кац.

Ранее пилоты-резервисты начали информировать своих командиров о том, что на следующей неделе не явятся на тренировки.
 

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