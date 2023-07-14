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Пилоты-резервисты бойкотируют тренировки
14.07.2023 13:15 Алина Груднева

Пилоты-резервисты бойкотируют тренировки

Пилоты-резервисты начали воплощать в реальность свои угрозы не являться на службу из-за правовой реформы.

Об этом сообщает интернет-издание Ynet.

Уточняется, что пилоты начали сообщать своим командирам о том, что со следующей недели не явятся на тренировки.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике пилотов, угрожающих отказом от службы из-за правовой реформы, сказав, что те подвергают угрозе национальную безопасность Израиля.

В ответ резервисты обвинили главу правительства в стремлении к "диктатуре в российском и иранском стиле".
 

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