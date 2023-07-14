Пилоты-резервисты бойкотируют тренировки
Пилоты-резервисты начали воплощать в реальность свои угрозы не являться на службу из-за правовой реформы.
Об этом сообщает интернет-издание Ynet.
Уточняется, что пилоты начали сообщать своим командирам о том, что со следующей недели не явятся на тренировки.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике пилотов, угрожающих отказом от службы из-за правовой реформы, сказав, что те подвергают угрозе национальную безопасность Израиля.
В ответ резервисты обвинили главу правительства в стремлении к "диктатуре в российском и иранском стиле".