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Мигранты штурмовали здание парламента в столице Исландии Рейкьявике
08.03.2024 10:26 MIGnews.com

Мигранты штурмовали здание парламента в столице Исландии Рейкьявике

Переселенцы требуют соцжилья и въезда членов семей на территорию республики. Это в свою очередь вызывает опасения у местных жителей. И это неудивительно, ведь количество населения в Исландии всего 370 тыс чел. 

Не проще ли высылать мигрантов?

 

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