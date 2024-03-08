Мигранты штурмовали здание парламента в столице Исландии Рейкьявике
Переселенцы требуют соцжилья и въезда членов семей на территорию республики. Это в свою очередь вызывает опасения у местных жителей. И это неудивительно, ведь количество населения в Исландии всего 370 тыс чел.
Не проще ли высылать мигрантов?
Мигранты решились на штурм здания парламента в столице Исландии Рейкьявике.— Резервист 🤝❌ (@ifnov1) March 7, 2024
Переселенцы требуют соцжилья и въезда членов семей на территорию республики. Это в свою очередь вызывает опасения у местных жителей. В т. ч.—из-за количества населения в Исландии (370 тыс чел).
ТК СИГНАЛ pic.twitter.com/ZfU3LQ09c8