



Мигранты штурмовали здание парламента в столице Исландии Рейкьявике

Переселенцы требуют соцжилья и въезда членов семей на территорию республики. Это в свою очередь вызывает опасения у местных жителей. И это неудивительно, ведь количество населения в Исландии всего 370 тыс чел.



Не проще ли высылать мигрантов?