



МИД: устанавливается связь с израильтянами, оказавшимися в беде в Марокко

Министерство иностранных дел Израиля работает над тем, чтобы установить связь с гражданами, которые оказались в беде из-за разрушительного землетрясения в Марокко.



Об этом сообщает глава МИД Эли Коэн.



"Израиль протягивает руку помощи в это трудное время. Мы предложили марокканскому правительству гуманитарную и медицинскую помощь", - сказал он.



Израильский консул в Марокко Дорит Авидани отправляется в Марракеш, чтобы оценить ситуацию.



По последним данным, в результате землетрясения в Марокко погибли 820 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Израильские делегации готовятся вылететь в страну, чтобы оказать помощь.