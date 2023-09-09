МИД: устанавливается связь с израильтянами, оказавшимися в беде в Марокко
Министерство иностранных дел Израиля работает над тем, чтобы установить связь с гражданами, которые оказались в беде из-за разрушительного землетрясения в Марокко.
Об этом сообщает глава МИД Эли Коэн.
"Израиль протягивает руку помощи в это трудное время. Мы предложили марокканскому правительству гуманитарную и медицинскую помощь", - сказал он.
Израильский консул в Марокко Дорит Авидани отправляется в Марракеш, чтобы оценить ситуацию.
По последним данным, в результате землетрясения в Марокко погибли 820 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Израильские делегации готовятся вылететь в страну, чтобы оказать помощь.