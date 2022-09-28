Новости » Политика
Меркель призывает серьезно относиться к словам Путина
28.09.2022 11:10 Ольга Белозерова

Меркель призывает серьезно относиться к словам Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам президента РФ Владимира Путина.

Слова Меркель приводит газета Süddeutsche Zeitung.

"Вы должны серьезно относиться к его словам. Не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним - это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости - которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый", - сказала экс-канцлер.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы