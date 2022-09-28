



Меркель призывает серьезно относиться к словам Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам президента РФ Владимира Путина.



Слова Меркель приводит газета Süddeutsche Zeitung.



"Вы должны серьезно относиться к его словам. Не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним - это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости - которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый", - сказала экс-канцлер.



