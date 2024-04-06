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Мексика решила приостановить отношения с Эквадором: что послужило причиной
06.04.2024 08:35 Алина Груднева

Мексика решила приостановить отношения с Эквадором: что послужило причиной

Мексика решила приостановить отношения с Эквадором после ареста в ее посольстве бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

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О приостановке дипотношений было объявлено после того, как Глас был арестован на территории посольства. Он уже дважды просил о политическом убежище, скрываясь от суда в Эквадоре, где его обвиняют в коррупции. 

По словам президента Мексики Андреса Мануэля, именно он поручил приостановить дипотношения с Эквадором. Он подчеркнул, что задержание на территории дипучреждения является нарушением международного права и суверенитета страны.

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