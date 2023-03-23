



Медведев пригрозил "ядерным апокалипсисом"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил миру "ядерным апокалипсисом".



Соответствующее заявление он сделал в среду, 22 марта, присоединившись к минобороны и МИД РФ.



По его словам, вероятность использования ядерного оружия возросла из-за помощи, предоставляемой Западом Украине.



"Угроза применения ядерного оружия растет с каждым днем из-за поставок Украине западного оружия. Это приближает тот же ядерный апокалипсис", — подчеркнул он.



По словам Медведева, Запад "должен был" дать России гарантии безопасности в декабре, но никто не верил в "решительность России".

