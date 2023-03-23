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Медведев пригрозил "ядерным апокалипсисом"
23.03.2023 05:45 Алина Груднева

Медведев пригрозил "ядерным апокалипсисом"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил миру "ядерным апокалипсисом".

Соответствующее заявление он сделал в среду, 22 марта, присоединившись к минобороны и МИД РФ.

По его словам, вероятность использования ядерного оружия возросла из-за помощи, предоставляемой Западом Украине.

"Угроза применения ядерного оружия растет с каждым днем из-за поставок Украине западного оружия. Это приближает тот же ядерный апокалипсис", — подчеркнул он.

По словам Медведева, Запад "должен был" дать России гарантии безопасности в декабре, но никто не верил в "решительность России".
 

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