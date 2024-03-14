



Медведев представил собственную "мягкую формулу мира"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев придумал собственную "мягкую российскую формулу мира", которая предусматривает "полную и безоговорочную капитуляцию" Украины в войне, которую развязала РФ.



По его словам, план предусматривает проведение "демилитаризации" Украины, "отправку в отставку" местных властей и проведение "немедленных выборов во временный парламент".



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Также Медведев мечтает о том, чтобы западные страны признали Киев - "нацистским режимом" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН. Более того, он хочет, чтобы Украина выплатила РФ "компенсации" за ликвидированных на поле боя после полномасштабного вторжения российских военных.



"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей - западных партнеров", - добавил он.