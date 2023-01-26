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Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его
26.01.2023 08:31 Ольга Белозерова

Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его

Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду на уничтожение его как политика.

Об этом Медведчук сказал в интервью RT.

"Зеленский как человек, который себе поставил за цель уничтожение меня как оппозиционного политика и борьбу со мной до конца, во-первых, дал команду продолжения судебных дел, расследования и судебных заседаний по моим уголовным делам", - сказал он. 

По словам Медведчука, судебные дела против него продолжаются и сейчас, но его защитники в Украине "отстаивают его интересы". 

При этом, Медведчук считает, что Зеленский пошел по пути "полного безрассудства", "безумства".

"Он лишил гражданства меня на основании того, что есть подозрения, что у меня российское гражданство. У меня никогда не было российского гражданства. И в этом не было необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть сегодня", - сказал он. 

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