



Масштаб иранской атаки по Израилю удивил США

Масштабы первой в истории прямой атаки Ирана на Израиль совпали с худшими сценариями американских шпионских агентств, сообщили американские чиновники изданию The Wall Street Journal.



"Это было на высшем уровне, я думаю, такого мы не ожидали, - сказал высокопоставленный чиновник.



Это угрожало не только Израилю, союзнику США, но и надеждам Байдена на предотвращение региональной войны, отметили американские чиновники.



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Даже когда сотрудники разведки видели, как Иран извлекает ракеты из хранилищ и устанавливает их на пусковые установки, масштаб иранского плана нападения был неясен американским спецслужбам, пишет The Wall Street Journal. Позже они наблюдали за сотнями беспилотников и ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля.



Президент США Джо Байден и его помощники опасались, что массированный шквал иранских ракет и беспилотников может преодолеть усиленную оборону. В момент нападения президент и его помощники не знали, смогут ли израильские и американские противоракетные системы защитить еврейское государство от атаки Ирана, говорится в отчете Wall Street Journal.

