



Марш на Иерусалим: за ночь "силы Каплан" дошли до парка Ариэля Шарона



Портал ynet ведет увлекательную хронику “марша на Иерусалим”, который минувшей ночью начали капланисты.





Марш протеста продолжится сегодня утром, после того как активисты выспятся в парке Ариэля Шарона. Моше Редман заявил, что план состоит в том, чтобы отменить обычные демонстрации в субботу вечером - и вместо этого провести огромную демонстрацию в Иерусалиме, в рамках подготовки к окончательному голосованию в Кнессете на следующей неделе по вопросу об ограничении основания разумности. Сегодня утром выход на Иерусалим был немного задержан, "потому что полицейские переутомились".



По требованию полиции активистам пришлось перенести его начало с 6 утра на 8:30, когда уже будет гораздо жарче.



Вчера вечером в марше приняли участие сотни человек, но сегодня в парке Ариэля Шарона в палатках остались ночевать лишь несколько десятков, остальные присоединятся позже - и вожди протестов надеются, что их будет как можно больше. "Мы идем по шоссе №461 до Бней-Атарот, примерно 8,6 км, там мы сделаем остановку на обед до 18:00, а оттуда продолжим 14-километровый марш до леса Бен-Шемен", - объявил сегодня утром Моше Редман, один из лидеров протеста и руководителей марша. Он отметил, что "вопрос еще не решен и обсуждается с полицией", и что последняя попросила отложить выход сегодня утром, "поскольку полиция измотана вчерашними демонстрациями". Редман добавил, что сегодня вечером ожидается присоединение к маршу других организаций, в том числе "Братьев по оружию".



הסבר לגבי הצעדה היום - לינק מעודכן לקבוצות עולים לירושלים (קבוצה 3) - שתפו בבקשה בכל הקבוצות - אנחנו מקבלים המון בקשות ללינק הזה https://t.co/1vLc73TIhp pic.twitter.com/p4WPtEfmDD — Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) July 19, 2023

יצאו מלינת לילה בחניון של חיריה, יסיימו את היום ביער בן שמן. הצעדה לירושלים. pic.twitter.com/lGqOMfXOhK — Yigal Mosko (@igalmosko) July 19, 2023

Вчера вечером один из лидеров протеста, профессор Шакма Бреслер, объявила о проведении марша: "Перед лицом принятия правой реформы пришло время нарушить баланс сил. Перед лицом правительства, которое сознательно разрывает народ на части, мы построим новую нацию из этого огромного раскола. У нас нет выбора", - заявила она в видеоролике, который она опубликовала на своей странице в Twitter.