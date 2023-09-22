



Марин Ле Пен заподозрили в растрате

Лидер крайне правой партии "Национальное единение" Марин Ле Пен и ее соратников заподозрили в растрате.



По данным ВВС, к такому выводу пришла прокуратура Франции.



В частности, под подозрение попали Ле Пен и 27 соратников. Предполагается, что они незаконно растрачивали средства, полученных от Евросоюза. Расследование о нецелевом расходовании денег, которые были выделены на зарплаты помощникам депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы, проводилось в течение семи лет.



По версии следствия, Ле Пен с соратниками потратили деньги по своему усмотрению. Сама политик отрицает обвинения в свой адрес.