



Мандельблит: Слова Альшейха не отражают процедуру принятия решений по Нетаниягу



Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит прокомментировал скандальные заявления бывшего начальника полиции Рони Альшейха о надеждах на то, что Нетаниягу уйдет в отставку после предъявления ему обвинений.



Мандельблит сказал: : "Слова моего друга Рони Альшейха не отражают процедуру принятия решений в прокуратуре по делам Нетаниягу. Вопрос о дальнейшем пребывании Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра никогда не поднимался, и немыслимо, чтобы он поднимался в рамках дискуссий для принятия решений по этим делам. Единственная наша задача была - установить, есть ли доказательства для судебного преследования Нетаниягу и есть ли в этом общественный интерес. По моему мнению и по мнению всех сторон, вовлеченных в судебное преследование, это совершенно не имеет значения для принятия решения тогда, и это моя позиция и сегодня. Для точности следует также отметить, что Альшейх закончил свою работу на посту комиссара до того, как было принято решение о предъявлении обвинения. В любом случае, чтобы устранить любые сомнения, группа, принимавшая решение, в ходе многочисленных дискуссий, которые я вел по этому вопросу, никогда не обсуждала срок пребывания на посту премьер-министра".

