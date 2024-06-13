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Макрон об отставке: это абсурд
13.06.2024 05:35 Алина Груднева

Макрон об отставке: это абсурд

Президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за два дня опроверг слухи о том, что намерен подать в отставку, если его партия провалится на досрочных парламентских выборах.

По данным BFMTV, такое заявление он сделал на пресс-конференции.

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По словам французского лидера, после выборов он назначит премьер-министра, однако это не будет означать, что он передаст контроль ультраправым.

"Я положу конец идее, которой на самом деле никогда не существовало. Это абсурд", – сказал французский президент.

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