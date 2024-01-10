



Макрон назначил новым премьер-министром открытого гомосексуалиста

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил преемника ушедшей в отставку премьер-министра Элизабет Борн.



Им стал 34-летний Габриэль Атталь, как и предполагалось ранее.



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Он стал самым молодым премьер-министром Франции в истории. До этого Атталь был министром образования. Он примкнул к партии Макрона "Возрождение" в 2016 году, став пресс-секретарем.



Будучи 29-летним, Атталь получил свое первое назначение в правительстве. Он является открытым гомосексуалистом.