Макрон назначил новым премьер-министром открытого гомосексуалиста
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил преемника ушедшей в отставку премьер-министра Элизабет Борн.
Им стал 34-летний Габриэль Атталь, как и предполагалось ранее.
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Он стал самым молодым премьер-министром Франции в истории. До этого Атталь был министром образования. Он примкнул к партии Макрона "Возрождение" в 2016 году, став пресс-секретарем.
Будучи 29-летним, Атталь получил свое первое назначение в правительстве. Он является открытым гомосексуалистом.