



Лукашенко рассказал белорусам, что на них никто не нападет, даже украинцы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями Гомельской области сказал, что на Беларусь никто не планирует нападать, в том числе и Украина.



Об этом пишут белорусские СМИ.



Лукашенко назвал Гомельскую и Брестскую области, которые граничат с Украиной, прифронтовыми.



"Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была сильнее. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт. Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам нужно быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно как можно больше", - заявил Лукашенко.



