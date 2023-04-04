



Лукашенко после встречи с главой разведки РФ пожаловался на “серьезные угрозы”

Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, 4 апреля, заявил об “очень серьезных угрозах” после встречи с директором Службы внешней разведки страны-агрессора РФ Сергеем Нарышкиным, сообщает Белта.



“В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая СВО Российской Федерации — операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные”, — сказал диктатор.



Утром, 4 апреля, Нарышкин прибыл в резиденцию Лукашенко — Дворец независимости в Минске. На встрече также присутствовал председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

