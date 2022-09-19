



"ЛНР" просит срочно принять ее в состав России

В понедельник, 19 сентября, так называемая "Общественная палата ЛНР" обратилась к "главе республики" с инициативой немедленно провести референдум о признании ее регионом Российской Федерации.



"Депутаты" выразили уверенность, что жители республики поддержат инициативу.



Также они заявили, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.



Тем не менее власти "республики" понимают, что референдум по вхождению ЛНР в состав России - это "вопрос не одного дня", и говорить о дате рано.



Напомним, сегодня украинские военные очистили от российских солдат и взяли под свой контроль поселок Белогоровка в Луганской области.