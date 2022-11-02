



Ливан: у нас есть "гарантии" США по морскому соглашению с Израилем

Ливан заручился "американскими гарантиями" того, что его соглашение о морской границе с Израилем не может быть легко отменено, если Биньямин Нетаниягу вернется на пост премьер-министра Израиля, говорит главный переговорщик от Бейрута.



В прошлом месяце Израиль и Ливан заключили при посредничестве США соглашение о морской границе, которое открывает прибыльные оффшорные газовые месторождения для соседей, которые технически все еще находятся в состоянии войны.



Нетаниягу, который, кажется, вот-вот вернется к власти, решительно выступил против сделки, назвав ее "незаконной уловкой" и предупредив, что не будет связан ее условиями.



"Мы получили достаточные американские гарантии того, что эту сделку нельзя будет легко отменить", — говорит представитель Ливана Элиас Бу Сааб, который также является заместителем спикера парламента.



Если Нетаниягу захочет выйти из сделки, то "он выйдет из соглашения с США", — сказал Бу Сааб AFP, отметив, что Израиль и Ливан подписали отдельные соглашения с Соединенными Штатами. Он говорит, что Вашингтон предупредил, что "выход любой стороны будет иметь серьезные последствия для обеих стран". "Когда Нетаниягу говорит, что хочет выйти из соглашения, это означает, что он столкнется с международным сообществом", — добавляет Бу Сааб.



В Вашингтоне представитель Госдепартамента Нед Прайс воздерживается от подтверждения гарантий, но говорит, что сделка заключена "в интересах Израиля и Ливана". "Поскольку это было в интересах обеих стран, это важно для Соединенных Штатов. Мы заинтересованы в стабильности в регионе", — сказал он журналистам. "Ограниченные ресурсы, как мы знаем из истории, могут потенциально привести к эскалации напряженности, в некоторых случаях до грани конфликта".

