



Лидер "Справедливой России" похвастался кувалдой от Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подарил кувалду со своим автографом лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову.



Об этом сам Миронов сообщил в соцсетях и поблагодарил Пригожина за такой подарок.



"Ещё несколько лет назад, находясь в Санкт-Петербурге, осознал, насколько это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится", - написал Миронов.



Ранее глава "Справедливой России" предложил легализовать ЧВК "Вагнер".