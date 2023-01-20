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Лидер "Справедливой России" похвастался кувалдой от Пригожина
20.01.2023 10:12 Ольга Белозерова

Лидер "Справедливой России" похвастался кувалдой от Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подарил кувалду со своим автографом лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову.

Об этом сам Миронов сообщил в соцсетях и поблагодарил Пригожина за такой подарок.

"Ещё несколько лет назад, находясь в Санкт-Петербурге, осознал, насколько это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится", - написал Миронов.

Ранее глава "Справедливой России" предложил легализовать ЧВК "Вагнер".  

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