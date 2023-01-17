



В Госдуме РФ похвалили ЧВК "Вагнер" и предложили ее легализовать

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов похвалил ЧВК "Вагнер" с трибуны Госдумы и выступил с предложением о легализации этого "героического воинского формирования".



Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".



По словам Миронова, именно усилия бойцов ЧВК "Вагнер" позволили взять под контроль Соледар.



"Да, при поддержке нашей армии, но нельзя преумалять эту славу", - сказал политик, подчеркнув, что армии РФ есть, чему поучиться у ЧВК в вопросе подготовки новобранцев.



В ходе выступления Миронов напомнил, что в 2017 году “Справедливая Россия” подготовила и внесла закон о частных военных компаниях.



"Я абсолютно убежден. Необходимо легализовать это героическое воинское формирование и чтобы у нас был закон, а не просто рассуждения, кто что делает и на каком основании. Я еще раз напомню, что законопроект готов", - заявил он.



