



Лидер иракских шиитов пообещал освободить Ирак военным путем

Акрам аль-Кааби, генеральный секретарь поддерживаемого Ираном иракского шиитского ополчения "Движение Аль-Нуджаба", опубликовал на своей странице в сети X (бывший Twitter) официальное заявление, в котором утверждалось, что "Иракское исламское сопротивление" приняло решение "военным путем освободить Ирак", по сути, объявив войну американским войскам в Ираке.



23 октября "Аль-Нуджаба" опубликовал заявление с резкой критикой осуждения иракским правительством нападений на американские казармы в Ираке, призывая изгнать "американскую оккупацию" и преследовать ее сторонников. 30 октября "Аль-Нуджаба" опубликовала видеоролик с угрозами нападений на американские войска в Ираке в свете войны Израиля с Хамасом и усиленной поддержки США Израиля.