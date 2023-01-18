



Левин встретился с членом фракции Ганца

На прошлой неделе состоялась встреча между министром юстиции Яривом Левиным и депутатом Кнессета от "А-Маханэ а-Мамлахти" Хили Троппером на фоне нападок со стороны оппозиции относительно плана судебной реформы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Троппер считается наиболее близким коллегой председателя "А-Маханэ а-Мамлахти" Бени Ганца, который на прошлой неделе призвал объединиться, чтобы смягчить план судебной реформы.



Согласно сообщению, Ливин и Троппер провели встречу в попытке понизить градус в отношениях между сторонами. Однако по их словам, они не обсуждали детали самой реформы.