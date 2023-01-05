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Лапид летит в США: названа цель визита
05.01.2023 07:26 Ольга Белозерова

Лапид летит в США: названа цель визита

Лидер оппозиции Яир Лапид отправится в США на следующей неделе, чтобы поговорить с главами еврейских организаций о новом правительстве Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Лапид, как ожидается, возьмет отпуск в Париже в эти выходные, а затем вылетит в США, чтобы инициировать встречи с руководителями крупных еврейских организаций.

Отмечается, что лидер оппозиции представил этот визит как возможность поддержать еврейские организации, многие из которых обеспокоены новым израильским правительством.

Однако, по информации СМИ, подтекст визита заключается в том, что Лапид попытается убедить глав этих еврейских организаций помочь ему в его усилиях по критике правительства Нетаниягу на международном уровне и сумеет саботировать многие поправки к законам.

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