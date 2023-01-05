



Лапид летит в США: названа цель визита

Лидер оппозиции Яир Лапид отправится в США на следующей неделе, чтобы поговорить с главами еврейских организаций о новом правительстве Израиля.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Лапид, как ожидается, возьмет отпуск в Париже в эти выходные, а затем вылетит в США, чтобы инициировать встречи с руководителями крупных еврейских организаций.



Отмечается, что лидер оппозиции представил этот визит как возможность поддержать еврейские организации, многие из которых обеспокоены новым израильским правительством.



Однако, по информации СМИ, подтекст визита заключается в том, что Лапид попытается убедить глав этих еврейских организаций помочь ему в его усилиях по критике правительства Нетаниягу на международном уровне и сумеет саботировать многие поправки к законам.