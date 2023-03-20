



Лапид: БАГАЦ превратится в филиал Ликуда



Председатель оппозиции Яир Лапид атаковал голосование Ликуда по правовой реформе.



Лапид сказал: “Правительство Ярива Левина продолжает лгать израильской общественности. Если изменения в комитете по назначению судей пройдут, это будет враждебный и опасный захват судебной системы беспринципными политиками. Это не обеспечит разнообразия представительства в судебной системе, она просто станет филиалом центра "Ликуд"".



"Нигде в мире нет механизма, в котором даже упоминается это позорное предложение. Они ведут Израиль к ужасному конституционному кризису, который разрушит экономику, нанесет ущерб безопасности, разрушит наши отношения с миром и разорвет народ Израиля на части."