Новости » Политика
20.03.2023 20:29 Аркадий Бочаровский

Лапид: БАГАЦ превратится в филиал Ликуда


Председатель оппозиции Яир Лапид атаковал голосование Ликуда по правовой реформе.

Лапид сказал: “Правительство Ярива Левина продолжает лгать израильской общественности. Если изменения в комитете по назначению судей пройдут, это будет враждебный и опасный захват судебной системы беспринципными политиками. Это не обеспечит  разнообразия представительства в судебной системе, она просто станет филиалом центра "Ликуд"".

"Нигде в мире нет механизма, в котором даже упоминается это позорное предложение. Они ведут Израиль к ужасному конституционному кризису, который разрушит экономику, нанесет ущерб безопасности, разрушит наши отношения с миром и разорвет народ Израиля на части."

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