Новости » Политика
Куда пропал Навальный: есть ответ
25.12.2023 18:37 Алина Груднева

Куда пропал Навальный: есть ответ

Пропавший из исправительной колонии №6 Владимирской области российский оппозиционер Алексей Навальный, с которым не было связи три недели, все же нашелся.

По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, его перевели в колонию в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
 
"Мы нашли Алексея. Он находится в ВК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. С Алексеем все хорошо", - подтвердила Ярмыш.
 
Другие подробности она пока что не раскрывает. Навальный пропал 6 декабря. В его колонии тогда объявили, что там он больше не числился. После появились слухи, что Навального этапировали в Москву. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы