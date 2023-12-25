



Куда пропал Навальный: есть ответ

Пропавший из исправительной колонии №6 Владимирской области российский оппозиционер Алексей Навальный, с которым не было связи три недели, все же нашелся.



По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, его перевели в колонию в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.



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"Мы нашли Алексея. Он находится в ВК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. С Алексеем все хорошо", - подтвердила Ярмыш.



Другие подробности она пока что не раскрывает. Навальный пропал 6 декабря. В его колонии тогда объявили, что там он больше не числился. После появились слухи, что Навального этапировали в Москву.