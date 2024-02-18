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Кронпринц Саудовской Аравии посетит Сирию: что известно
18.02.2024 20:33 Алина Груднева

Кронпринц Саудовской Аравии посетит Сирию: что известно

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отправится в Сирию с официальным визитом.

По данным газеты Raialyoum, в обозримом будущем ожидается, что обе страны достигнут прогресса в восстановлении связей, разорванных в 2012 году.

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Принц Салман планирует встретиться с сирийским диктатором Башаром Асадом. Стороны будут обсуждать ситуацию в Газе.

"Этот визит серьезно оживит отношения арабского мира с Сирией", - сказано в материале.

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