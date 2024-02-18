Кронпринц Саудовской Аравии посетит Сирию: что известно
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отправится в Сирию с официальным визитом.
По данным газеты Raialyoum, в обозримом будущем ожидается, что обе страны достигнут прогресса в восстановлении связей, разорванных в 2012 году.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Принц Салман планирует встретиться с сирийским диктатором Башаром Асадом. Стороны будут обсуждать ситуацию в Газе.
"Этот визит серьезно оживит отношения арабского мира с Сирией", - сказано в материале.