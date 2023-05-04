



Крик о помощи: вожди борьбы с Нетаниягу в ужасе от сокращения числа протестующих



14-й канал израильского ТВ опубликовал запись закрытой дискуссии лидеров протестов против правовой реформы.



В Zoom лидеры протестов обсуждали продолжающееся сокращение числа протестующих и трудности с набором новых, признавая, что число протестующих меньше, чем объявлено, а также то, что протестующих "необходимо усилить" в ключевых городах.



"Я регулярно участвую в демонстрациях на Каплан, но вчера я поехала поддержать демонстрацию в Беэр-Шеве. Для меня важно представлять там проблематику, потому что фокус очень важен, но там просто бедствие - во всех аспектах, и нам нужна помощь, мы достигли ситуации быть или не быть" - сообщила одна из лидеров движения Банот Альтернатива (они же - “служанки” или красные балахоны).



Лидеры борьбы "за БАГАЦ и права человека" описывают трудности с набором демонстрантов и страх перед постоянным истощением числа демонстрантов.

Лидеры признают, что число участников демонстраций в разы меньше, чем уверяет пресса, что речь идет о 5-20 тысячах человек, и их число постоянно сокращается.



В обнародованной записи лидеры протеста фактически признают, что заморозка законодательства по правовой реформе мешает им, и что трудно мобилизовать протестующих в течение продолжительного периода времени.



В разговоре они также признают, что надуманные цифры, которые уже несколько недель бросают в воздух относительно количества участников демонстраций, далеки от реальности. В то время как телеканалы бубнят о "спонтанных протестах", Иран Шварц, возглавляющий "штаб борьбы", в представленном видео описывает, как он концентрирует усилия на городах, которые определяются как ключевые точки.



