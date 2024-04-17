



Кремль призывает к деэскалации в отношениях между Ираном и Израилем

Россия ведет диалог с Ираном и Израилем и призывает к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Мы крайне обеспокоены эскалацией напряженности в регионе и призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация не отвечает ничьим интересам", - сказал Песков журналистам.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Песков отметил, что Россия продолжает поддерживать тесные контакты с Ираном, а также конструктивные контакты с Израилем.



На вопрос о том, предупреждал ли Тегеран Россию заранее об ударах по Израилю, Песков ответил, что ему нечего сказать по этому поводу.



