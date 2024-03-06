



Кремль отвергает ордера МУС на арест офицеров

В среду, 6 марта Кремль заявил, что не признает выданные Международным уголовным судом ордера на арест двух российских офицеров за их действия в ходе войны в Украине. "Мы не являемся участниками" учредительного договора суда, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Мы это не признаем", - добавил он, говоря об ордерах на арест, выданных во вторник.



Международный уголовный суд заявил, что выдал ордера на арест двух высокопоставленных российских офицеров в связи с войной в Украине, включая удары по украинской энергетической инфраструктуре.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Фигуранты ордера - Виктор Соколов, который недавно был снят с должности командующего Черноморским флотом. И командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Суд заявил, что предполагаемые преступления были совершены в период с октября 2022 года по март 2023 года.



Каждый из них "предположительно несет ответственность за военное преступление - нанесение ударов по гражданским объектам", а также обвиняется в преступлениях против человечности, говорится в сообщении суда.

